حكاية مسلسل إذاعي جمع هبة الهواري وياسر فرج قبل زواجهما

بحث عدد كبير من متابعي ومحبي الفنان ياسر فرج، عن زوجته الثانية هبة الهواري، بعدما احتفلا الثنائي بحفل زفافهما خلال الساعات الماضية، وسط أجواء عائلية، وبحضور عدد من الأصدقاء المقربين للعروسين وعدد من نجوم الوسط الفني، أبرزهم: النجم القدير هاني رمزي.

ولكن قبل هذا الزواج، تعاونت مذيعة الراديو هبة الهواري، والفنان ياسر فرج، في عمل إذاعي، إذ انتجت له هذا العمل والذي كان يحمل اسم «غرام واكصدام».

وعرض المسلسل الإذاعي «غرام واكصدام»، الذي انتجته هبة الهواري، في العام الماضي 2021، وتعاون في تقديمه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: زوجها ياسر فرج، ويسرا اللوزي، أحمد صيام.

هبة الهواري مع زوجها ياسر فرج في مسلسل «غرام واكصدام»

وكان المسلسل الإذاعي «غرام واكصدام»، التي قامت بإنتاجه هبة الهواري، تأليف أحمد درويش، وإخراج إيهاب منير، إذ تمت إذاعة هذا العمل الدرامي على راديو مصر في رمضان الماضي.

ياسر فرج يشارك في «القاتل الذي أحبني»

ويذكر أن الفنان ياسر فرج، شارك مؤخرًا في مسلسل «القاتل الذي أحبني»، إذ قدم خلال هذا العمل الدرامي شخصية «خالد»، إخراج عمرو عابدين، وتأليف صلاح عربي.

وتعاون في تقديم مسلسل «القاتل الذي أحبني»، عدد كبير من نجوم الفن، بجانب ياسر فرج، وكان من أبرزهم: هاني رمزي، سهير رمزي، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة، رانيا منصور، وغيرهم من الفنانين.

أما عن أحداث مسلسل «القاتل الذي أحبني»، فكانت تدور حول رسام جنائي ولكنه يكره الدماء ويعمل في المباحث، ويحاول الجميع التقرب منه، وذلك لما يتمتع به من شهرة كبيرة، حول موت كل من يكرههم او من يغضبونه، فأُشيع عنه أن كل ما يغضبه يموت، وتتوالى أحداث هذا العمل الدرامي في إطار الكوميديا.