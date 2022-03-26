عقد قران ياسر فرج بحضور كوكبة من النجوم.. زوجته من خارج الوسط الفني «صور»

أقيم منذ قليل، حفل زفاف الفنان ياسر فرج، على عروسة من خارج الوسط الفني تدعي هبة، وذلك بعد وفاة زوجته الأولى منذ عام متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وحضر الحفل عدد كبير من أقارب وأصدقاء العروسين وعدد من نجوم الوسط الفني منهم الفنان هاني رمزي.

ياسر فرج يظهر بلوك مختلف خلال حفل زفافه

وظهر ياسر فرج بلوك مختلف خلال حفل زفافه، بعد ظهوره الأخير في مسلسل «القاتل الذي أحبني»، بطولة هاني رمزي، سهير رمزي، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة، ياسر فرج، رانيا منصور، دنيا ماهر، محسن منصور، محمد أبو داود، لقاء سويدان، صلاح عبد الله، وفاء سالم، ومن تأليف صلاح عربي، ومن إخراج عمرو عابدين.

وكانت تدور أحداث المسلسل حول الرسام الجنائي الذي يكره الدماء، يعمل في المباحث، يحاول الجميع التقرب منه نظرًا للصيت الذي يشتهر به، فهو ليس بقاتل و لا ساحر و لكن أشيع ان كل ما يغضب معتز يموت.

مشاركة ياسر فرج في مسلسل«النمر»

وشارك مؤخرا ياسر فرج ضيف شرف في مسلسل«النمر»، الذى عرض في السباق الرمضاني الماضي، بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نيرمين الفقي، محمد رياض، بيؤمي فؤاد، محمود حافظ، علاء مرسي، خالد أنور، ولاء الشريف، محمد مهران، أحمد عبد الله محمود، مؤمن نور، ومن تأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل.

وتدور أحداثه في إطار الدراما الممزوجة بالإثارة والتشويق تدور أحداث المسلسل حول شاب صعيدي يهرب إلى القاهرة، ويتعرض لحادث يفقده الذاكرة، فيهتم به أهل الصاغة، ويحاول التنكر في أكثر من شخصية حتى لا يعثر عليه أحد.