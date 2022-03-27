أميرة هاني تكشف أسباب دخولها المستشفى: «مش هقصر في حق أعصابي وصحتي»

كشفت الفنانة أميرة هاني، عن تعرضها لوعكة صحية شديدة، خلال الساعات الماضية، ونشرت صورة لها من داخل المستشفى عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»، وكتبت: «من غير أي دراما، الحمد لله أنا دلوقتي بخير وصحة، بس عاوزة أقولكو إن قبل 6 ساعات كنت بضحك بس ضغط معين عليا زيادة».

أميرة هاني تكشف تطورات حالتها الصحية

وأضافت أميرة هاني: «الضغط خلى جسمي يفقد توازنه، واكتشفت إن الإنسان لحظة، هي لحظة ما بين الضحك وإنك تقع، عشان نحمد ربنا على نعمة الصحة ونعم كتيرة إحنا واخدينها ضمان، وعامةً أنا الحمد لله بفضل ربنا ودعاء أهلي أنا في البيت وبضحك زي القرود».

وتابعت: «بس حبيت أقولكو إن مفيش حاجة في الدنيا تسوى جنب صحتك، وإنك تحمد ربنا على أهم نعمة هي وراحة البال، ومتسمحش لمواقف سلبية بتمر في حياتنا تاخدها على أعصابك، الدكتور قالي إني ممكن أخرج أتعشى بكرة في أحلى مكان».

واختتمت منشورها: «اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أميرة هاني، مش هقصر في حق أعصابي وصحتي تاني، عشان الصحة نعمة من ربنا حبيبي».

آخر أعمال الفنانة أميرة هاني

وشاركت الفنانة أميرة هاني في مسلسل «زينة»، وهو مسلسل رسوم متحركة يروج لمعالم سيناء ومعالمها الرائعة في إطار اجتماعي كوميدي من خلال شخصيات زينة، ابن سيناء، سالم، وجميلة، وبصحبة الكلب الذكي زعتر، ومن تأليف حسن عبدالموجود، وإخراج مصطفى البنات.

وشاركت في مسلسل «عودة الابن الضال»، وتدور أحداثه حول رجل أعمال ثري يمتلك فندقا كبيرا، ويقع في أزمة، ولكي يخرج منها يحاول البحث عن أبنائه الـ7، ومنهم من تعمل راقصة، وأخرى محامية، وبائعة كبدة، وبلوجر، وطبيبة، وتاجر فاكهة، وفي نفس الوقت تحاول أكثر من سيدة الزواج منه للنصب عليه والاستيلاء على الفندق.