نجم من صغره.. «محمد» يتحدى إعاقته ببطولة الجمهورية في السباحة: «نفسي أوصل للعالمية»

اختاره الله أن يكون مميزا ومختلفا عن أقرانه، وُلد بنقص في فقرات الضهر، فضلا عن إصابته بحالة نادرة تسمى «سبينا بيفيدا»، تتمثل في وجود مياه على المخ، ورغم الابتلاءات لم يستسلم البطل الصغير للمرض، حاربه بممارسة السباحة والخماسي الحديث وتنس الطاولة، ليحصد العديد من البطولات والميداليات.

في عامه الرابع، نصحه الأطباء بالعلاج الطبيعي، فبحثت أسرته كثيرا ولم تجد حلا سوى ممارسة الرياضة، ليبدأ الطفل «محمد ماضي»، في الصف الثالث الابتدائي، ممارسة رياضة السباحة، واكتشف المدرب موهبته في الاستجابة السريعة للتعليمات، ليتحول الأمر من ممارسة العلاج الطبيعي إلى مصدر اهتمامه الأول.

تحقيق البطولات وتعدد الرياضات

لم تقف إعاقته حائلا بينه وبين حلمه في تحقيق البطولات، التحق بأحد الأندية ليمارس الرياضة بشكل رسمي، كان يتدرب طوال الأسبوع، وحقق أول بطولة في ديسمبر 2020، حيث حصد الميدالية الفضية، إلى جانب ممارسته لرياضة الخماسي الحديث وتنس الطاولة، فأصبحت حياته تدور حول ممارسة الرياضة وتحقيق البطولات.

هدف «محمد» تحقيق إنجازات تخلد اسمه

«محمد مختلف جدا.. بدأ حياة الكبار وتحمل المسئولية منذ الصغر.. اتخذ قرارا بألا تكون ممارسة السباحة مجرد علاج ولا قضاء وقت فراغ.. حياته بقت دراسة ورياضة»، وفقا لما روته والدة «محمد» لـ«الوطن»، موضحة أنه لا يمارس حياته مثل أقرانه في اللعب والتسلية، لكنه سعيد بإنجازاته وهدفه تحقيق الكثير ليحفر اسمه في تاريخ الألعاب الرياضية.

حصد البطولات والميداليات الذهبية

الميدالية الذهبية في بطولة الخماسي الحديث لذوي الاحتياجات الخاصة المقامة على هامش بطولة العالم، حصدها «محمد»، صاحب الـ10 سنوات، فضلا عن بطولة الجمهورية في السباحة البارالمبية، وحصوله على الميدالية الذهبية في 2022،لافتا إلى أنه يعشق الرياضة ويستمتع بممارستها: «بحب لعب الرياضة جدا وعايز أوصل للعالمية وكمان بحب لعيبة الأهلي ونفسي اقابلهم» وفقا للبطل الصغير.