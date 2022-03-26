نظر دعوى وقف قرار منع نزول المحجبات لحمامات السباحة بالأندية.. اليوم

تستأنف محكمة مجلس الدولة، اليوم السبت، نظر الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي والتي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن إلغاء كافة القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات سواء مكتوبة أو شفهية الصادرة عن كافة الأندية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة التي تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي.

بداية القصة

وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه في غضون شهر يونيو 2021 فوجئ هو والشعب المصري بقيام نادي بالم هيلز بمنع السيدات اللاتي يرتدين الحجاب من نزول حمام السباحة وإجبارهن على نزول حمام السباحة بدون حجاب وبمايوه لا يستر أجسادهن.

واقعة ابنة الدكتورة هبة قطب

وأوضح المحامي في دعواه أنه وعلى سبيل المثال لا الحصر فإنه في يوم 2021/6/26 تعرضت فتاة تدعى دينا هشام ابنة الدكتورة هبة قطب لواقعة تنمر من قبل إدارة شركة بالم هيلز بعد منعها وعدم السماح لها بنزول حمام السباحة بنادي بالم هيلز بالحجاب أو بالمايوه الشرعي، وذلك في سابقة خطيرة تكشف عن مدى التمييز ضد المرأة المصرية المخالف للدستور والقانون.

وفي يوم سابق على هذه الواقعة التي يندى لها الجبين تعرضت فتاة أيضا الواقعة تنفر داخل جامعة طنطا أثناء تأديتها الامتحان بسبب ملابسها واشتهرت الواقعة بفتاة الفستان، الأمر الذي يؤكد أن هناك تربص بالمرأة المصرية.

وتابع في دعواه أن الرأي العام المصري انشغل بهاتين القصيتين وغيرهما في ظل تفاصل وصمت عام من الجهات الإدارية عن اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة لإلغاء قرارات الأندية والفنادق والكافيهات والمطاعم وغيرها من الأماكن والمنشآت العامة والخاصة التي تمنع المرأة من دخولها بسبب ملابسها.