«قمة مصر للأفضل» تكرم أكثر 50 سيدة تأثيراً في مجتمع الأعمال والحياة العامة

كرمت قمة مصر للأفضل في دورتها السابعة، مساء اليوم السبت، أكثر 50 سيدة تأثيراً في مجتمع الأعمال والحياة العامة لعام 2021، واللاتي تم اختيارهن وفقاً لمجموعة من المعايير العلمية التي تقيس حجم النشاط والإنجاز اللاتي قدمتهن المكرمات للدولة وعلى صعيد الحياة العامة خلال العام الماضي المليء بالتحديات.

وقد راعت قائمة أكثر السيدات تأثيراً هذا العام الحرص على التنوع القطاعي للمكرمات، بهدف العمل على تطوير وتعزيز الأدوار التي تقوم بها النساء الملهمات والناجحات بكافة مجالات العمل العام والخاص ، وذلك لصناعة نماذج ملهمة من تجاربهن وإلقاء الضوء عليها، وتسويقها بشكل فعال لتعزيز الدوافع لدى الأجيال الجديدة من الفتيات المقبلات على خوض غمار الحياة.

وقام بتكريم السيدات كلاً من؛ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي سابقاً، والإعلامية دينا عبد الفتاح أمين عام قمة مصر للأفضل.

وجاء من ضمن السيدات التي تم تكريمها اليوم، الفنانة القديرة سوسن بدر، الإعلامية القديرة منى الشاذلي، المخرجة مريم آحمدي، عبير سليمان كاتبة سيناريو - والمدير التنفيذي لشركة القاهرة للفنون، السيناريست د أماني التونسي، المخرجة ياسمين أحمد كامل، المؤلفة والسيناريست نجلاء الحديني، الفنانة مايان السيد.

كما تم تكريم الإنفلوانسر لوجين صلاح، د غادة خليل مدير مشروع رواد ٢٠٣٠ بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المحامية نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، رنده فؤاد رئيس المنتدى الفني الدولي من أجل التنمية، ونيفين منصور مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية ، داليا فؤاد مدير عام وحدة تكافؤ الفرص - مكتب وزير المالية، وسالي سعده رئيس المكتب الفني - جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، رشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس الإدارة المركزية الاستراتيجية ووحدة المراجعة الإلكترونية ووحدة إدارة المخاطر بمصلحة الضرائب المصرية (ETA)"، نهال كمال حسنين عضو مجلس اداره الهيئه القوميه للبريد.

هذا بالإضافة إلي نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، أمنية النصيري عضو مجلس إدارة شركة مصر للتأمين التكافلي حياة، و د هند الشربيني الرئيس التنفيذي لشركة التشخيص المتكاملة القابضة IDH، وداليا المحمودي

رئيس الاتصال المؤسسي - بنك QNB، ومروة هريدي رئيس ضمان الجودة والبحوث التسويقية بالتجاري وفا بنك مصر، وإيناس قدري رئيس قطاع الاتصالات والاستدامة ورضا العملاء – بنك أبوظبي التجاري مصر، ونشوى جاد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمنصة الرقمية WATCH IT ، وهيلدا لوقا المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ميتشا ، وأميرة ناجي مدير قسم خدمة العملاء - اتصالات مصر، أميرة التهامي مدير عام العلاقات العامة والإعلام - شركة أورنج مصر، الدكتورة إنجي بدوي الشريك المؤسس ورئيس مجموعة الاستحواذات والاندماجات وعضو مجموعة التحكيم الدولى - مكتب ذوالفقار للاستشارات القانونية والمحاماة، وهبة رسلان شريك بمكتب شرقاوي وسرحان ومسئول قطاع النفط والغاز والتعدين والمنافسة.

وتم تكريم ميـان رسلان شريك ونـائـب رئيـس شركة سبيدو ترانس للاستشـارات الفنيـة و الاقتصاديـة "، ودينا احمد درويش مدرس مساعد في كلية فنون تطبيقية بالجامعة الألمانية في القاهرة"، و أ.د هدى أبو شادي نائب رئيس جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا للشئون الأكاديمية والعلاقات الدولية، ونيللي الزيات شريك مؤسس و مدير نيوتن للخدمات التعليمية، ونوره أبو السعود الرئيس التنفيذي – مؤسسة التعليم من أجل التوظيف-مصر، وسارا يوسف رئيس قطاع الاتصالات الخارجية، إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا ورئيس قطاع الاتصالات، بيبسيكو مصر، ودعاء مبروك مؤسس ومدير عام مؤسسة بصيرة لذوى الاحتياجات البصرية، وهناء السادات رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة ياسمين السمرة الخيرية لمرضى انحلال الجلد الفقاعي والمدير التنفيذي لمستشفى الحياة للعيون ، وسامية أبو الفتوح رئيسة سابقة لمنطقة 95 لنادي اينرويل مصر والأردن، و د إيمان صلاح نائب رئيس مجلس إدارة هوم تاون.

كما تم تكريم شرين عجينة مدير الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بعامر جروب، وميريم حتحوت رسامة - فنانة تشكيلية، و د\ رانيا أحمد أخصائي الجلدية، و د/ ليديا جادالله استشارية نفسية، وجراند ماستر / مها كمال، ونورهان كنجو و ديانا كنجو

مؤسسات "Kanjo Design House"، ود. سها البقلاوي مؤسسة ورئيس مجلس إدارة شركة Businessita"، دينا ابو العلا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة " D’s Candy Bar "، نادين أشرف مؤسسة حساب Assault Police Egypt .