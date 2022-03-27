الري تستعد لموسم الأرز بزراعة أكثر من مليون فدان

أعلنت وزارة الموارد المائية والري الاستعداد لموسم زراعة الأرز 2022 بتحديد المساحة المخصصة للزراعة للموسم الجديد في 9 محافظات لشمال الدلتا، وفقًا لقرار وزاري مشترك مع وزارة الزراعة، واستصلاح الأراضي، حيث استعدت الأخيرة بإعداد «كروكيات» بالمساحات بالمحافظات وتم تسليمها إلى وزارة الري والجمعيات الزراعية لتطبيقها على أرض الواقع.

تحديد المساحات المنزرعة بمليون و72 ألف فدان

وتم تحديد المساحات المنزرعة بمليون و72 ألف فدان، منها أصناف متحملة الجفاف بلغت مساحتها 150 ألف فدان من ضمن المساحة.

ووجه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بتكليف المهندسين بالمرور الدائم على القنوات المائية للتأكد من استعدادها لاستقبال المياه الكافية في موسم أقصى الاحتياجات المائية خلال فصل الصيف، كذلك التأكد من عملية التطهير الموسمية، كما وجه الوزير بإعداد برنامج توزيع المياه وإدارتها بشكل جيد قبل الموسم الزراعي وفي الوقت المناسب دون أي عجز أو هدر والرد على شكاوى المزارعين.

جهود «الري» لتوفير احتياجات مائية في الصيف

وقال المهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية إن وزارة الري تعمل وفق منظومة غاية في الكفاءة لتوفير الاحتياجات المائية خلال فصل الصيف، حيث يتم رفع حالة الطوارئ بين الإدارات المعنية ومراقبة المساحة المحددة والتنسيق مع وزارة الزراعة من خلال اللجنة المشتركة بما يسهم في نجاح الموسم الزراعي.

ولفت «شلبي» إلى أن لجنة إيراد نهر النيل تجتمع بشكل متكرر خلال الموسم وقبله لمتابعة تنفيذ كافة المتطلبات المائية مع مراعاة مناسيب المياه ببحيرة ناصر.

وقال المهندس محمد محمد عبد العاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء إن المصلحة انتهت من وضع قواعد لتنظيم عمل الورديات وصيانة محطات الرفع، وتجهيز محطات الطوارئ والمعدات اللازمة عند الضرورة، مؤكدًا جاهزية التعامل مع أية طوارئ قد تحدث خلال الموسم، للعمل بكامل طاقة المحطات خلال موسم الزراعات الصيفية، ورفع أقصى درجات الاستعداد، لافتًا الى أن المصلحة مسؤولة عن نقل وتوزيع مياه الشرب والزراعة والصناعة.