زراعة كفر الشيخ: مدارس حقلية للنهوض بمحصول الأرز وترشيد المياه

نظمت مديرية الزراعة بكفر الشيخ حملات إرشادية ومدارس حقلية للمزارعين، استهدفت تنمية وعي المزارعين للنهوض بالمحاصيل الزراعية الصيفية وترشيد استخدام المياه.

وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان صحفي، اليوم، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

وأضاف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، أن الحملات تناولت أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول الأرز أصناف سخا 101 وسخا 177، وتم الرد على استفسارات المزارعين، لافتاً إلى أن المديرية تقوم بالتعاون مع الباحثين بأقسام بحوث الأراضي والمياه والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية وتعريفهم بطرق حمايتها من الآفات الضارة.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، استمرار المديرية في تنفيذ الندوات الإرشادية الحقلية خلال موسم الزراعة، وذلك لتوعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية وتعريفهم بطرق حمايتها من الآفات الضارة، كما تم استعراض الأهمية الاقتصادية لأشجار النخيل وطرق خدمته وكيفية إجراء عملية التقليم ومكافحة سوسة النخيل وتم الرد على استفسارات المزارعين.