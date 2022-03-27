وزيرة التخطيط تغادر إلى دبي للمشاركة في قمة الحكومات 2022

غادرت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، القاهرة متجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في فاعليات قمة الحكومات 2022.

ومن المقرر أن تتضمن مشاركة الدكتورة هالة السعيد غدًا؛ حضور الجلسة الافتتاحية لمنتدى المرأة في الحكومة، وكذلك حضور والمشاركة في جلسة خاصة بعنوان "فلسفة القيادة الحكومية.. حوار مع وزيرات عربيات"، وحضور جلسة بعنوان "الأسواق الناشئة: من الحدود إلى المستقبل".كما تتضمن مشاركة وزيرة التخطيط في اليوم الثاني من الفعاليات المشاركة في جلسة التكريم الخاصة بجائزة التميز العربي.