وزيرة التخطيط: المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها بفضل الرئيس السيسي

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ العالم ابن رشد قال قبل أكثر من 800 عام، إنّ المرأة قادرا على ممارسة الحرب والسلم معا، رغم أنّها كانت تعاني في هذا الوقت من التهميش، متابعة: «كان ابن رشد لديه القدرة على قراءة المستقبل، وكان مؤمّنا بقدرات المرأة، فهي السند في الشدائد والأزمات، والشريك الفاعل في صنع السلام».

تكريم الأمهات المثاليات

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال كلمتها في احتفالية تكريم الأمهات المثاليات 2022، التي يستضيفها مركز المنارة الدولي للمؤتمرات في التجمع الخامس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: ««يسعدني أن أبعث ببرقية حب وتحية لكل الأمهات، كل عام وكل أم مصرية بخير وسعادة، كل عام ومصرنا الحبيبة في أمان وتقدم وازدهار».

وتابعت السعيد، أنّ المرأة استطاعت بجلد أن تتحمل المسؤولية، فلم يعد هناك مجالا بعيدا عن مشاركة المرأة المصرية، فهي المعلمة والطبيبة والوزيرة والقاضية، مشيرا إلى أنّ المرأة تعيش الآن أزهى عصورها، بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أولى أهمية لدعم المرأة وتمكينها منذ اليوم الأول لتوليه الحكم، لإيمانه القوي وثقته الكبيرة في قدرتها وصبرها وجلدها في جميع الأزمات، فهي كانت دائما وما زالت أهلا لهذه الثقة».

التمكين الاقتصادي للمرأة

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنّ الحديث عن التمكين الاقتصادي للمرأة لم يعد مجرد حديث ذو بعد اجتماعي، أو يهدف فقط لفكرة ومفهوم المساواة بين الجنسين، وإنّما أصبح ضرورة اقتصادية لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإبداعية التي وهبها الله للمرأة، وما تحققه من قيمة مضافة تسهم للنمو الشامل والمستدام، وتأكيدا لذلك أثبتت الدراسات أنّ تقليص فجوة النوع الاجتماعي بنسبة 25% يزيد الناتج المحلي الإجمالي.

وأكدت السعيد، أنّ الدولة المصرية تعمل على تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا، من خلال النهوض بالوعي الجمعي باعتباره المعركة الأشد في مواجهة الأفكار المغلوطة المرتبطة بدور المرأة في المجتمع، وتحقيقا لذلك تمثل قضايا المرأة نقطة التقاء مضيئة في جميع محاور رؤية الدولة 2030.