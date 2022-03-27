دفن والدة الفنان خالد عبدالرحمن فى الرياض.. وأنغام وصقر ونوال يواسونه

شيع الفنان السعودي خالد عبدالرحمن منذ ساعات، جثمان والدته إلى مثواه الأخير في مدينة الرياض السعودية.

خالد عبدالرحمن صلى على والدته في جامع الجوهرة

خالد عبدالرحمن أعلن، عبر حسابه الرسمي في تويتر، وفاة والدته: «إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها، انتقلت إلى رحمة الله والدتي الحبيبة.. رب اغفر لها وارحمها وارفع نزلها في جنتك، رحلت من دار الفناء إلى دار البقاء عندك يا أرحم الراحمين.. والصلاة عليها العصر في جامع الجوهرة البابطين.

ونعت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات الراحلة، وقالت في بيانها، ببالغ الحزن والأسى تتقدّم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بخالص التعازي والمواساة للفنان خالد عبدالرحمن في وفاة والدته، إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

أنغام لـ خالد عبدالرحمن: ربنا يصبرك على فراقها

كما واسته أنغام قائلة: «عظم الله أجرك أستاذ خالد ورحمها الله رحمة واسعه واسكنها فسيح جناته ويصبرك على فراقها» ونعتها نوال الكويتية، قائلة: «عظّم الله أجركم أخوي خالد واسأل الله أن يسكنها فسيح جنّاته وإن يغفر لها وللمسلمين جميعًا، وإن يُلهمكم جميعًا الصّبر والسّلوان».

عظم الله أجرك استاذ خالد ورحمها الله رحمة واسعه واسكنها فسيح جناته و يصبرك علي فراقها — Angham (@Angham) March 27, 2022

وقدم الفنان الكبير رابح صقر التعازي لخالد عبدالرحمن عبر تويتر، قائلا: «عظم الله أجرك ياخوي الغالي وأحسن الله عزاءك.. الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته»