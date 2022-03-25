أنغام: أمير طعيمة كتب «مهزومة» في البلكونة.. و«مابحبش» الأقرب ليا

كشفت أنغام عن سبب جلوس أمير طعيمة في البلكونة في ليلة من ليالي الشتاء، قائلة: «هو عنده مشكلة أنه بيدخن، وكان بيكتب ليا أغنية، وأنا مبحبش ريحة الدخان».

كواليس أغنية «مهزومة»

وأضافت أنغام ، خلال لقاء ببرنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة قناة «ON»، ويقدمه الفنان أمير كرارة، اليوم الجمعة، «كان بيكتب أغنية مهزومة والأغنية كانت صعبة وقوية، وكتب في هذا الوقت حوالي 12 كوبلية، وكان حابب الموضوع، ولأنه كان بيدخن قولتله اتفضل أقعد في البرد كمل كتابة وأدخل لما تخلص».

الأغنية القريبة لها

وكشفت أنغام عن الأغنية القريبة لها، قائلة: «فيه أغنية أشعر أنها اتكتبت عني اسمها (مابحبش)، الأغنية شبه شخصيتي شوية، لأني مبحبش حد يشوفني مهزوزة، قليل جدًا لو وصلت لمرحلة إني أعيط أمام أي حد».

وطلب أمير كرارة من أنغام تقديم أغنية «مابحبش»، قائلًا: «هسمع منك مابحبش بس من غير عياط»، لتبدع أنغام غناء الأغنية على الهواء بمسرح «سهرانين».

نقطة ضعفها في الحياة

وكشفت الفنانة أنغام بأن نقطة ضعفها في الحياة هي أولادها «عبدالرحمن» و«عمر»، كما أنهما يسمعان في كثير من الأحيان لأغاني مطربين غيرها، إضافة إلى أنها لا تتعامل معهما بشدة لافتة إلى أنهما لا يشبهانها بشكل كبير وشخصيتهما مختلفة عنها.

اشتركت في مسرحيتين ومسلسل

ولفتت إلى أنها تحب تربية الحيوانات الأليفة، وتمتلك عدة كلاب منها كلبة «شقية» تحب تناول المكسرات والسوداني، ولكن تمنعها من ذلك نظرا لأن هذه الأشياء تصيب الكلبة بمشاكل صحية.

وكشفت الفنانة أنغام أنها اعتذرت عن المشاركة في فيلم «عن العشق والهوى»، نظرًا لأنها كانت حامل في ابنها «عبدالرحمن» في هذا الوقت، ما دفعها للاعتذار، موضحة أنها اشتركت في مسرحيتين ومسلسل تلفزيوني واحد، ومستعدة للعودة للتمثيل من جديد إذا تلقت عرضًا جيدًا.