قرارات الحكومة اليوم بخصوص كورونا خلال شهر رمضان 2022: تخفيف الإجراءات

زادت معدلات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي والمحركات الإلكترونية، خلال الساعات القليلة الماضية، عن قرارات الحكومة اليوم بخصوص كورونا خلال شهر رمضان 2022، وذلك على خلفية اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع 10 وزراء، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، ورئيسي هيئتي الدواء والشراء الموحد؛ لبحث مستجدات الأوضاع الوبائية فيما يخص فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، وتوقعات الفترة المقبلة، وذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية اليوم.

تطعيم 52.7% من المستهدف ضد كورونا

وسبق قرارات الحكومة اليوم بخصوص كورونا خلال شهر رمضان 2022، التي وافقت عليها لجنة «الجوائح الصحية»، برئاسة «مدبولي»، استعرض لمستجدات الإصابة بكورونا؛ وذلك من خلال تقرير عرضه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أشار خلاله إلى انخفاض الإصابات بكورونا خلال الفترة المقبلة، وتطعيم قرابة 52.7% من المستهدف تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد.

قرارات الحكومة اليوم بخصوص كورونا خلال شهر رمضان 2022

وعقب تقييم الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا المستجد، وافقت «اللجنة» على قرارات الحكومة اليوم بخصوص كورونا خلال شهر رمضان 2022، التي تضمنت 6 قرارات كاملة، جاءت كالآتي:

1- قررت لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية السماح بإقامة موائد الرحمن هذا العام.

2- أعطت اللجنة الضوء الأخضر لفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد بمختلف محافظات الجمهورية.

3- تضمنت موافقات اللجنة برئاسة «مدبولي» اليوم، الموافقة على أداء دروس «العصر» في المساجد الكبرى خلال شهر رمضان.

4- اشتملت الموافقات على إمكانية أداء «خاطرة التراويح» خلال شهر رمضان المُعظم داخل المساجد الكبرى.

5- قررت لجنة «الجوائح الصحية» عودة إقامة الأفراح والاحتفالات اعتباراً من أول أبريل المقبل داخل «القاعات المُغلقة» في الفنادق.

6- وافقت اللجنة برئاسة «مدبولي»، على تحديد الساعة الثانية صباحا كموعد لغلق المقاهي والمحال والمطاعم خلال «الشهر الفضيل».