عاجل.. وفاة والد الإعلامية منى عراقي بعد صراع مع المرض

أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامية مني عراقي وفاة والدها، اليوم الاثنين، إثر تعرضه لأزمة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات.

ونشرت الصفحة الرسمية صورة لمنى عراقي صورة مع والدها داخل المستشفى، وعلقت عليها قائلة: «إنا لله وانا اليه راجعون، انتقل الى رحمة الله تعالى الدكتور عبد المنعم، والد الدكتورة منى و نهى وأحمد عراقي، وستقام صلاة الجنازة في مسجد السلام بمدينة نصر بعد صلاة الظهر».