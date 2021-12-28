منى عراقي تطمئن جمهورها بعد تعرضها لحادث: «العربية ادمرت وابني بخير»

طمأنت الإعلامية منى العراقي الجمهور عليها، بعد تعرضها هي وابنها بالأمس لحادث مروري في مدينة 6 أكتوبر أثناء قيادة السيارة في اتجاه حدائق أكتوبر، حيث اصطدم بها سيارة «مكيروباص» تسير عكس الاتجاه يقودها شاب عمره 17 عاما، لا يحمل رخصة قيادة، ما أدى إلى تحطم جزء كبير من سيارتها دون وقوع إصابات.

ووجهت العراقي الشكر لرجال الأمن في قسم شرطة حدائق أكتوبر لتحركهم السريع بعد طلبها للنجدة، إذ تم إلقاء القبض على المتهم الذي حاول الهرب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقالت الإعلامية لـ«الوطن»، إنها كانت برفقة ابنها وفجأة خرجت سيارة عكس الاتجاه واصطدمت بمقدمة سيارتها: «كنت مع ابني والعربية ادمرت بس بحمد ربنا إننا خرجنا بالسلامة وفداه كل حاجة».

منى عراقي تتنازل عن المحضر

وأضافت أنها تنازلت عن المحضر بعد طلب والد المتهم منها وإلحاحه الشديد لصغر سن نجله: «احنا اتنازلنا علشان الناس صعبوا علينا لكن قيادة الولد بدون رخصة وفي السن ده ومعاه ركاب، كان ممكن كلنا نموت بسبب تهوره لازم يكون في مسائلة».

وتابعت بأن والد المتهم حاول تهريبه فور الحادث ولكن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض عليه، لافتًا إلى أن ابنها الطالب بكلية الإعلام كان يستعد لاستقبال شقيقه من السفر: «ابني الكبير كان لسه راجع من السفر وقضى الكريسماس في القسم معانا بس الحمد لله إننا روحنا البيت مش المستشفى».