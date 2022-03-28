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وزير خارجية إسرائيل: نريد تفعيل بنود السلام التي أقامها الرئيس السادات

كتب:

نرمين عفيفي
11:51 ص | الإثنين 28 مارس 2022
وزير خارجية إسرائيل

وزير خارجية إسرائيل

قال وزير خارجية إسرائيل  يائير لابيد «نريد تفعيل بنود السلام التي أقامها الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، ونحن نريد الأمن والأمان للعالم، نحن هنا من أجل هذا السبب».

وزير خارجية إسرائيل: نحن نريد الأمن والأمان للعالم

وأضاف وزير خارجية إسرائيل، خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزراء خارجية الإمارات والبحرين والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية ومصر، أنَّ «القمة التي تعقد اليوم هي الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة، وهذا السلام يرتبط مع الإسرائيليين والفلسطينيين يدًا بيد وجنبًا لجنب من أجل التقدم والنجاح».

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