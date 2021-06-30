وزير خارجية إسرائيل: الإمارات مجرد البداية.. نستهدف الشرق الأوسط كله

أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، عن سعي بلده لتوسيع دائرة الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، كي تشمل الشرق الأوسط بأكمله، وذلك في أعقاب تصريح سابق له أمس اعتبر فيه أن الشرق الأوسط بيتهم، قائلا: «نحن هنا لنبقى وندعو كل دول المنطقة للاعتراف بذلك والقدوم للحديث معنا».

وقال لابيد، في تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء، في ختام زيارته إلى الإمارات: «هذه الزيارة ليست نهاية الطريق إلى السلام، بل إنها مجرد البداية، يدنا ممدودة، أرجو أن تكون هذه الزيارة هي الأولى من زيارات عديدة، وأن نواصل مع أصدقائنا الجدد صنع التاريخ في المنطقة بأسرها«.

ووصف لابيد القنصلية الإسرائيلية في دبي، التي دشنها اليوم، بأنها ليست قنصلية فحسب، بل إنما مركز للتعاون، مضيفا: «هذا هو المكان الذي يرمز إلى قدرتنا على التفكير والتطور وتغيير العالم سوية»، وذلك حسبما نقل موقع روسيا اليوم.

وامتنع لابيد عن الرد على سؤال عما إذا كانت إسرائيل تنسق مع دول الخليج بخصوص ملف إيران، موضحا أنه لا يريد إحراج مضيفيه من خلال الإدلاء بتصريحات عن دولة مجاورة خلال تواجده على أرض الإمارات.

في الوقت نفسه، أبدى وزير خارجية إسرائيل، مجددا قلق بلده إزاء إمكانية استئناف الاتفاق النووي الأممي مع إيران، مشيرًا إلى أن تل أبيب تبحث مخاوفها بهذا الخصوص مع الولايات المتحدة، قائلا: «ما نحتاج إليه هو التأكد من أن ما سنحصل عليه بشأن إيران هو اتفاق جيد».

وكانت الخارجية الأمريكية، قد رحبت بزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي، التي بدأت أمس، إلى الإمارات وافتتاح سفارة إسرائيل في أبو ظبي، وقالت إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع إسرائيل والإمارات لخلق مستقبل أكثر سلاما وأمانا وازدهارا لجميع شعوب الشرق الأوسط.

وافتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، سفارة إسرائيل في أبو ظبي، أمس الثلاثاء، لتكون بذلك أول سفارة لإسرائيل في شبه الجزيرة العربية.

وفي خطاب خلال حفل افتتاح سفارة إسرائيل في أبو ظبي، قال الوزير إن بلاده ترغب بالسلام مع جيرانها، مضيفا: «لن نذهب إلى أي مكان، الشرق الأوسط بيتنا، نحن هنا لنبقى وندعو كل دول المنطقة للاعتراف بذلك والقدوم للحديث معنا»، وذلك حسبما نقلت فرنسا 24.