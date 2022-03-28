تفاصيل التحقيق مع مقدم البلاغ ضد الراقصة نجلا في واقعة «إهانة علم مصر»

قال أيمن محفوظ، مقدم البلاغ في واقعة إهانة علم مصر ضد الراقصة البرازيلية نجلا فيريرا، لرقصها بالعلم المصري، بحجة تشجيع مصر في مباراتها ضد السنغال، أن جهات التحقيق استدعته اليوم، للتحقيق وسماع أقواله.

ويأتي ذلك، بعد صدور أمر بسرعة التحقيق في البلاغ المقدم من المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض، ضد الراقصة البرازيلية نجلا فيريرا، في واقعة رقصها بالعلم المصري، إذ اعتبر «محفوظ» ذلك، إهانة للعلم المصري، وطالب بمحاكمتها وترحيلها من مصر.

التحقيق مع المحامي في بلاغه ضد الراقصة

بدأت التحقيقات بالسؤال عن الواقعة وتفاصيلها، التي أفاض محفوظ بشرحها، وعن السؤال عن السند القانوني لاتهامه للراقصة نجلا، قال لمخالفتها القرار بقانون رئيس الجمهورية لسنة 2014، والذي يعاقب على جريمة إهانة العلم بالحبس والغرامة.

المحامي يقدم «سي دي» بمقطع فيديو للرقص بعلم مصر

وقدم «محفوظ»، سي دي يحمل فيديو لرقص نجلا بالعلم المصري، وقدم اسكرينات للفيديو من على صفحتها الشخصية.

وطالب «محفوظ»، بالتحقيقات بمخاطبة مصلحة الهجرة والجوازت للاستفسار عن بيانات الراقصة ومحل إقامتها واستدعائها للتحقيق تمهيدا لمحاكمتها، مطالبا في ختام التحقيقات باستصدار قرار بمنعها من السفر وإلغاء تصاريح العمل لها بمصرواتخاذ اللازم قانونا.