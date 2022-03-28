«المركزي» يستجيب لمطالب منتجي الملابس والمنسوجات بالإفراج عن المستلزمات

استجاب البنك المركزي المصري، لمطالب منتجي الملابس الجاهزة والمنسوجات بشأن سرعة فتح الاعتمادات المستندية في البنوك لتلبية احتياجات المصانع من خامات ومستلزمات الانتاج المستوردة، وتوجيه البنوك العاملة في مصر بالنظر في كافة الطلبات الخاصة بالصناعة والبت فيها في أسرع وقت.

وقالت غرفة الملابس الجاهزة في بيان اليوم إن القرار سيسهم في الحفاظ على علي استقرار العملية الانتاجية وتوفير المنتجات في الاسواق المحلية والاستمرار في العمليه التصديرية. وأشاد الدكتور محمد عبد السلام رئيس الغرفة بالتحركات الحكومية لمساندة الصناعة علي مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، معتبرا أن الاستجابة سيكون لها مردود اقتصادي واسع.

اجتماع عاجل مع الجمارك

وكشف أن مصلحة الجمارك وعدت أيضا بتنظيم اجتماعًا عاجلًا مع رؤساء الغرف والمجالس التصديرية ، والنظر الي الشكاوي الواردة من منظمات الأعمال العاملة في قطاع المنسوجات والملابس، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن سرعة الافراج الجمركي عن مستلزمات الانتاج بالموانئ.

وأعرب رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، عن تطلعه الي حل كافة المشكلات الجمركية سريعا، حتي لا تتكبد المصانع تكاليف اضافية تتعلق بإيجار الحاويات التي يتم تحصيلها بالدولار لصالح الشركات الأجنبية.

التزام المصانع بزيادة الانتاج واستقرار بالأسعار

وأكد «عبد السلام» التزام كافة المصانع بزيادة الانتاجية، ومواصلة العمل، والحفاظ علي استقرار الأسعار في الاسواق المحلية، والعمل علي زيادة الصادرات تنفيذا لخطة الحكومة.

وكانت غرفتة الملابس الجاهزة عقدت جمعية عمومية عادية لمناقشة المشكلات المتعلقة باستيراد مستلزمات الإنتاج، وطالبت بإزالة المعوقات التي تعوق تقدم القطاع ومن بينها آثارالقرارات الادارية الاخيرة للحكومة نتيجة المتغيرات العالمية، كما ناقشت الغرفة مقترحات الصناع بشأن تطوير القطاع، ومنها العمل علي استيراد الماكينات الحديثة لزيادة الانتاج وتخفيض التكلفة بالرغم من الظروف الاقتصادية الحالية زالاهتمام بتدريب العمالة الفنية في كافة تخصصات القطاع والتي تؤدي الي زيادة جودة الانتاج بداية من المدارس الفنية المتخصصة وتطويرها مناهجها لتتلائم مع متطلبات سوق العمل حاليا.