شعبة الملابس الجاهزة: 40% زيادة في مبيعات العباءات قبل عيد الأم

حققت مبيعات العباءات الخليجية انتعاشة كبيرة قبل يوم واحد من عيد الأم، بنسبة زيادة 40%، وقال خالد سليمان نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة، لـ«الوطن»، إن هناك انتعاشة كبيرة في سوق العباءات، بمناسبة عيد الأم، الذي يعد من المواسم التي ينتظرها التجار كل عام لتحريك الركود.

العباءة المصرية تبدأ من 180 جنيهًا

وأوضح نائب رئيس شعبة الملابس أن أسعار العباءات الخليجية تبدأ من 350 جنيهًا وحتى 1000 جنيه، حسب الخامة، أما المصنعة محليًا في مصر فتبدأ من 180 جنيهًا وتصل إلى 900 جنيه.

ارتفاع أسعار العباءات المستوردة

من جهته كشف محمود الداعور رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالغرف التجارية، عن أن الموسم الحالي يشهد الاعتماد بشكل أكبر على المنتج المحلي، خاصة مع ارتفاع أسعار العباءات المستوردة.

وأضاف أن العباءات تعد الأرخص مقارنة بباقي هدايا عيد الأم، خاصة أنها تحقق نسبة الرواج كل عام في مثل هذه المناسبة.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أطلقت الأوكازيون الشتوي بداية من 7 فبراير الماضي، ولمدة شهر، إلا أن المحلات قررت مد العمل بأسعار الأوكازيون لترويج المبيعات استعداد للصيف.

ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بتيسير كل الإجراءات لمشاركة المحلات التجارية في الأوكازيون الشتوي 2022، من أجل توفير منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، مع تشكيل مجموعات عمل وغرفة عمليات مركزية، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون.