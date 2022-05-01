على قديمه.. الفنانة الراحلة نادية لطفي في لقاء نادر: «أتلقى 125 جوابا يوميا»

ظهور الفنانات والفنانين على شاشات التلفزيون والبرامج لم يكن أمرا مألوفا كما يحدث اليوم على شاشات الفضائيات المختلفة ومحطات الراديو، والحصول على معلومة تخص حياة الفنان الشخصية لم يكن بالأمر السهل، ومن أمثلة تلك اللقاءات، ظهور الفنانة نادية لطفي مع الإعلامي وجدي قنديل ببرنامج «لقاء المشاهير» من إخراج سميحة الغنيمى.

الفنانة نادية لطفي تتلقى 125 جواب باليوم الواحد

كان اللقاء في منزل الفنانة نادية لطفي، وكانت تجلس وأمامها عددا كبيرا جدا من جوابات المعجبين التي تتلقاها بشكل يومي تقريبا، ولكنها تراكمت عندما سافرت لفترة من الوقت، وكشفت أنها تتلقى حوالي 125 جواب باليوم الواحد وتحرص على الرد على تلك الجوابات بنفسها قدر المستطاع.

وخلال اللقاء أكدت الفنانة نادية لطفي، أنها كونت صداقات عدِة من خلال هذه الجوابات التي تتلقاها من المعجبين، فهي تتلقى جوابات من كافة الدول العربية، مشيرة إلى أن الشهرة شيئا يسعدها للغاية ولكنها في بعض الأوقات تضايقها لأنها تحرمها من عمل الأشياء البسيطة.

وخلال اللقاء تطرقت الفنانة الراحلة، إلى الحديث عن المهرجانات الدولية التي يحضرها الفنانون، مؤكدة على استفادة الجميع من هذه المهرجانات، قائلة: «بنستفيد دعايا وبننقل صورتنا للمجتمع العالمي وهو مكسب كبير بس ممكن نحقق مكاسب أكتر من خلال المهرجات الفنية».

الأمومة في حياة نادية لطفي

وتحدثت أيضا عن جانب الأمومة في حياتها، ومسؤليتها تجاه ابنها قائلة: «مسؤليتي كأم تجاه ابني لازم هيدخل فيها كوني ممثلة، وحاولت إلى حد ما حسب سنه ومفهومه أوريله السينما وأوضحله الحاجات اللي المتفرج العادي بيشوفها وميعرفهاش وبحكيله الكواليس، وبحاول أوريله الأفلام اللي مفيهاش انفعالات كبيرة لأن مهما كان عنده الوعي والإدراك ميقدرش يفصل نفسه وعاطفته مني كأم، فبحاول أنه يشوفني بصورة هادية علشان مينفعلش، وهو بيحب كل أدواري ومتحيز ليا».