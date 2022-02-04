في ذكرى وفاتها.. نادية لطفي تكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة مع سعاد حسني

في مثل هذا اليوم عام 2020 رحلت عن عالمنا الفنانة القديرة نادية لطفي، بعد صراع مع المرض، حيث عانت في نهاية حياتها من العديد من الأزمات الصحية، والتي انتهت بنقلها إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية، ودخولها في غيبوبة، حتى رحلت عن عالمنا يوم 4 فبراير 2020.

أبرز أعمال نادية لطفي

شاركت الفنانة نادية لطفي في عدد كبير من الأعمال السينمائية الناجحة، فهي إحدى نجمات الصف الأول، ومن أبرز الأعمال التي قدمتها لجمهورها: الناصر صلاح الدين، السمان والخريف، أبي فوق الشجرة، سلطان، اعترافات امرأة، سنوات الحب، للرجال فقط، النظارة السوداء، وغيرها من الأعمال التي نالت إعجاب الجماهير.

نادية لطفي تكشف تفاصيل مكالمتها الأخيرة مع سعاد حسني

تألقت «لطفي» في عدد من الأفلام مع الفنانة الراحلة سعاد حسني، وكشفت خلال مذكراتها عن تفاصيل المكالمة الأخيرة بينها وبين سعاد حسني، وقالت إنها أرسلت لها مجموعة روايات أبطالها جميعهم من النساء، مضيفة: «فاختارت هي موضوع وقالتلي اقريه، ومن جمالها قالتلي الموضوع بطولة امرأتين والدور اللي يعجبك اعمليه، وقلما تلاقي زميل كده يحكم بعدالة مش ذاتية، وكلمنا أستاذ رؤوف توفيق عشان نعد للعمل عشان هي لما تيجي إن شاء الله ننفذه».

كما أشارت نادية لطفي خلال مذكراتها أن سعاد حسني كانت ترسل إليها الورود في عيد الميلاد وخلال احتفالات عيد الحب، وفي حالة عدم وجودها في مصر كانت ترسل البواب ومعه الورود وعليها إهدائها، متابعة: «كانت جميلة، كان عندها ذوق أوي في ترتيب الورد، ومن حين لآخر كانت تبعتلي سبت ورد وجواه فاكهة، كان بينا علاقة زمالة متتكررش».

نادية لطفي ترفض استلام جائزة سعاد حسني

وذكرت أنها طلبت منها أن تذهب لاستلام تكريمها من مهرجان السينما مكانها، ولكن «لطفي» رفضت ذلك، قائلة: «كلمتني وقالتلي تروحي تاخدي التكريم من مهرجان السينما، ده كان نوع من التكريم ليّا، وبعدين قولت إزاي النجمة الكبيرة دي تبقى مش موجودة وأنا أطلع استلم مكانها، ودي كانت حركة رقيقة منها، قمت مكلمة حسين فهمي وقلت له ما عاش ولا كان اللي يستلم جائزة سعاد، يا تستلمها هي، يا إما أنت بصفتك رئيس المهرجان تحتفظ بيها لحد ما ترجع، جيجي أختها راحت استلمتها، قولتلها أنا مقدرش استلمها مكانك».