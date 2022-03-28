هاني الناظر يشرح مرض الثعلبة بعد واقعة ويل سميث: يحدث نتيجة التوتر

قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ أمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إنه قد لفت نظره الاهتمام الملحوظ على صفحات التواصل الاجتماعي بواقعة قيام الممثل ويل سميث بصفع مقدم حفلة جائزة الأوسكار بسبب سخريته من مرض الثعلبة الذي اصاب زوجته.

وتابع «الناظر»: «وهنا أود التطرق لموضوعين الأول هو مرض الثعلبة، فهو يظهر على هيئة مساحة خالية من الشعر قد تصيب فروة الرأس أو منطقة الذقن أو الشنب أو الحواجب وتصيب الأطفال والكبار».

مرض الثعلبة يمكن أن يصيب فروة الشعر بالكامل

وواصل هاني الناظر حديثه عن مرض الثعلبة في منشور له منذ قليل على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» قائلا: «والمرض قد يكون محدود في صورة مساحة صغيرة خالية من الشعر أو اثنتين وعادة يحدث نتيجة التوتر أو القلق وقد يأخد المرض شكلا أخر فيصيب فروة الراس بالكامل او يصيب الجسم كله وهو ما نطلق عليه الثعلبة الشاملة المناعية وتحدث نتيجة نشاط زائد في الجهاز المناعي فيهاجم بصيلات الشعر».

علاج مرض الثعلبة

وأشار الناظر إلى أن علاج مرض الثعلبة المحدودة يكون بالفيتامينات والدهانات الموضعية أما الثعلبة الشاملة يكون بالأدوية المناعية ويمكن للمريض أن يشفي منها.

وواصل أستاذ الأمراض الجلدية: «أما الموضوع الثاني هو رد فعل الممثل ويل سميث والحقيقة في رأيي أنه كان يجب عليه الرد على مقدم البرنامج بتوضيح أن المرض ليس عيبا ولكن العيب الحقيقي أن يسخر الإنسان السليم من مرض غيره أو يعايره بمرضه وأن سخرية مقدم البرنامج تدل ضعف أخلاقه وجهله بأصول احترام مشاعر إنسان ضعيف يعاني من مرض خارج عن إرادته».

واختتم هاني الناظر تدوينته بقوله: «اعتقد لو كان فعل ذلك لكسب تعاطف الناس واحترامهم وفي نفس الوقت يكون أحرج مقدم البرنامج بشدة وجعل الناس تلومه وهذا تأثيره أقوى من تلك الصفعة بكثير جدا».