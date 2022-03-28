وزير خارجية قطر: ناقشت مع سامح شكري أهم مستجدات الساحة الإقليمية

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، إنه ناقش مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، أبرز المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية، والتطورات والتداعيات على الدول العربية، موضحًا أنهما اتفق سويًا على استمرار التعاون والتنسيق والتشاور في هذه القضايا، وذلك خلال مؤتمر صحفي منذ قليل جمعهما بالقاهرة.

وزير خارجية قطر لـ «شكري»: نتمنى أن نلتقي قريبا في الدوحة

وأضاف «آل ثاني»، أنه يتطلع للعمل سويًا مع سامح شكري، في إطار اللجنة المشتركة بين البلدين الذي تقرر إنشاؤها اليوم لبحث كافة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وأن يرتقي أداؤنا لمستوى وطموح قادة البلدين ومستوى طموح الشعبين.

وأشار إلى أنه يتمنى أن يلتقي قريبا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في دولة قطر.