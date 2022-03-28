وزير الخارجية يشكر نظيره القطري على رعاية العاملين المصريين بالدوحة

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن كافة مجالات التعاون بين مصر وقطر مفتوحة، وكل الروح الطيبة بين الجانبين متواجدة بأن ننطلق نحو الأمام، موضحًا أنه يأمل في التصدي للتحديات المشتركة التي تواجه الدولتين في تعزيز العمل والتضامن العربي المشترك وتحقيق طموحات شعوب البلدين.

مصر ترحب بالزائرين والمقيمين القطريين في مصر

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن شعوبنا دائما تتطلع لمزيد من الاختلاط والعمل المشترك، متابعا: «بشكر الشيح محمد على الرعاية التي يلقاها العاملين المصريين في قطر، ودائما مصر ترحب بالزائرين والمقيمين القطريين في مصر».

زوال الشوائب في العلاقات بين البلدين

وأشار وزير الخارجية، إلى أن الشوائب في العلاقات بين البلدين زالت، من خلال التوافق على بيان العلا وما تبع ذلك من تفعيل أمين وصادق للجنة المتابعة وما وصلت إليه من نتائج إيجابية، وأتصور أن كل ذلك يدفع إلى الارتقاء بالعلاقة بين الشعبين التي لا تزال قائمة على المودة والشعور أننا أخوة متضامنين».