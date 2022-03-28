وزير السياحة: حملة ترويجية تستهدف السوق العربية بالتزامن مع رمضان

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار خلال الجلسة الختامية للاجتماع الـ48 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حملة ترويجية تستهدف السوق العربية بالتزامن مع شهر رمضان المعظم.

وقال وزير الآثار، إن الفترة الماضية شهدت زيارتين في غاية الأهمية لبريطانيا وألمانيا حيث قمنا بالبحث عن أول سوقين لتعويض الفراغ الذي تسببت فيه الحرب الروسية الأوكرانية حيث يعتبر السوق البريطاني الألماني هو السوق المستهدف لتعويض تراجع حركة السياحة من أوكرانيا وروسيا.

إعلان مؤشرات أسعار الطيران

وأرشار إلى أن المطالب البريطانية الألمانية تمثلت في المطالبة بإعلان مؤشرات أسعار الطيران العام حتى يتثنى لشركات السياحة تحديد أسعار الباقات السياحية للسائحين القادمين من البلدين.

حملة ترويجية للسياحة المصرية

كما طالبت شركات السياحة بعمل حملة ترويجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للمقصد السياحي المصري ببريطانيا وألمانيا بالإضافة إلى ربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية.

وأكد الوزير، أهمية إعداد قواعد بيانات للعاملين بشكل مباشر وغير مباشر بالقطاع السياحي ليس في مصر قط ولكن في الدول العربية على أن تتسم هذه القواعد بالمرونة ويتم تحديثها بشكل منتظم.

هذا بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك آلية متكاملة لحماية العاملين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بالقطاع السياحي وقت الأزمات.

من جانبه، أعرب زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية تمنيه تعافي السياحة المصرية عقب ما شهدته السياحة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن أكثر ما يقلقه هو تأثر السوق السياحي المصري خاصة وأنه كان يعتمد بشكل كبير على السوقين الروسية والأوكرانية.