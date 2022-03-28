خالد العناني يؤكد أهمية إدراج السياحة ومبادئها في مناهج التعليم

اختتم، مساء اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، فعاليات اليوم الأول للاجتماع الـ48 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية، والتي تترأسها وتستضيفها مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار، وتُعقد اجتماعاتها على مدار يومي 28 و29 مارس الجاري بمدينة القاهرة.

وخلال الجلسة، استعرض الدكتور خالد العناني عدد من التوصيات التي من شأنها أن تساهم في النهوض بقطاع السياحة بمنطقة الشرق الأوسط، والتي من بينها أهمية تنويع المقومات والمنتجات السياحية بين دول المنطقة وتكاملها، موضحا أن لكل دولة مقوماتها السياحية التي تميزها عن غيرها، وتحقيق هذا التكامل يساهم في تشجيع السياحة البينية بين الدول العربية.

إدراج السياحة ومبادئها في المناهج التعليمية

وفيما يتعلق بالعنصر البشري، أكد الوزير على أهمية إدراج السياحة ومبادئها في المناهج التعليمية لمرحلة التعليم الأساسي في كل دول المنطقة، وذلك لتعريف النشئ بأهمية السياحة والاستفادة منها، معربا عن أمله بأن يجرى خلال فعاليات الاجتماع المقبل للجنة بالأردن عرض تجاربنا عما جرى تحقيقه لتعريف الأطفال بأهمية السياحة.

إعداد قواعد بيانات للعاملين بالقطاع السياحي

كما تضمنت هذه التوصيات أهمية إعداد قواعد بيانات للعاملين بشكل مباشر وغير مباشر بالقطاع السياحي، على أن تتسم هذه القواعد بالمرونة، وتحدث بشكل منتظم، هذا بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك آلية متكاملة لحماية العاملين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بالقطاع السياحي وقت الأزمات.

وفي ختام الجلسة، أعرب الدكتور خالد العناني عن امتنانه وتقديره للأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، كما توجه بالشكر لـ بسمة الميمان المدير الإقليمي للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية وفريق عملها لمساهمتهم في التنظيم الناجح لهذا الاجتماع، وللوزراء وممثلي الوفود المشاركة لحضور هذه الجلسات والمشاركة في المناقشات التي تضمنتها، كما توجه بالشكر للزملاء بالوزارة على جهودهم لتنظيم هذا الحدث.

كما وجه الدعوة للمشاركين في الاجتماع لحضور أمسية عشاء للاستمتاع بالقاهرة وأحد مواقعها الأثرية الفريدة.