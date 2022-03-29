مصطفى ناصر: فخور بعودة شيرين وجدي للغناء بأغنية من تأليفي

أعرب الشاعر الغنائي مصطفى ناصر عن سعادته البالغة لعودة الفنانة شيرين وجدي للغناء من خلال اغنية قام بتأليفها ومن المقرر أن تكون تتر مسلسل دنيا تانية الذى من المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان الكريم المقبل.

أغنية تتر شيرين وجدي من ألحان الفنان عمرو مصطفى

أوضح ناصر في تصريحات لبرنامج أي تي بالعربي، أن الأغنية أخذت فترة طويلة من التحضيرات بسبب طلبه قراءة قصة العمل، ومعرفة تفاصيل المسلسل قبل الشروع فى تنفيذها.

وأشار ناصر إلى أنه لم يكتفِ بعمل واحد مع شيرين وجدي في تتر العمل، بل سيكون هناك أغنية أخرى من المقرر طرحها ضمن أحداث المسلسل الذى من المقرر أن يعرض خلال الشهر الكريم.

أغنية تتر مسلسل دنيا تانية من توزيع وجدي الفوي

وأكد الشاعر الغنائي على سعادته بأن تكون عودة شيرين وجدي للغناء بعد فترة غياب طويلة بأغنية من أغنياته.

جدير بالذكر أن الفنانة شيرين وجدي كانت قد ابتعدت عن الغناء بشكل كبير طيلة السنوات الـ12 الماضية وكانت آخر أعمالها الغنائية هو تتر المسلسل التاريخي كليوباترا عام 2010 والذى قامت ببطولته الفنانة السورية سولاف فواخرجي وقدمت التتر مع الشاعر إبراهيم عبد الفتاح ولحنها طاهر مامللي ووصفت الملكة كيلوباترا على أنها امرأة لكل العصور والأزمان وأن الأرض تشهد بذلك.