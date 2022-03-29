ويل سميث يعتذر عن صفع كريس روك: لا مكان للعنف في عالم الحب

اعتذر ويل سميث في بيان، اليوم، عن صفعه كريس روك في أثناء حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وقال سميث عبر صفحته على فيسبوك: «العنف بجميع أشكاله سام ومدمر، كان سلوكي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة الماضية غير مقبول ولا يغتفر، النكات على حسابي هي جزء من وظيفتي، لكن النكات حول حالة طبية جادة كان أكثر من أن أتحملها وكان رد فعلي عاطفيًا».

أضاف: «أود أن أعتذر لك علنًا يا كريس، كنت خارج الخط وكنت مخطئا، أشعر بالحرج وأفعالي لم تكن مؤشرا على الرجل الذي أريد أن أكونه، لا مكان للعنف في عالم الحب واللطف».

تابع: «أود أيضًا أن أعتذر للأكاديمية ومنتجي العرض وجميع الحاضرين وكل من يشاهده حول العالم، أود أن أعتذر لعائلة ويليامز وعائلة الملك ريتشارد، يؤسفني بشدة أن سلوكي قد لوث رحلة رائعة لنا جميعًا».