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محمود مسلم

تسليم 3825 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة في المنوفية

كتب:

ماهر هنداوي
09:38 ص | الثلاثاء 29 مارس 2022
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

استقبل، اليوم الثلاثاء، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، محمد سعفان وزير القوى العاملة، وذلك في إطار جولته داخل المحافظة، لتسليم 3 آلاف و825 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة، فضلا عن تسليم 43 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة من أبناء المحافظة، وكراسي متحركة وماكينات خياطة للمتدربين الراغبين في إقامة مشروعات، وذلك في إطار مبادرة «مصر بكم أجمل».

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رعاية ذوي الهمم

قدم «سعفان»، التهنئة للمحافظ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن جولة اليوم تتم في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بـ العمالة غير المنتظمة ورعايتها ضمن الفئات الأكثر احتياجا وحمايتها في حالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة، فضلا عن رعاية ذوي الهمم وتوفير فرص عمل توفر لهم حياة كريمة.

من جانبه، رحب المحافظ بالوزير، مشيدا بدوره في خدمة أبناء المحافظة ورعاية العمالة غير المنتظمة.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.