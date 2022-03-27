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القوى العاملة تبدأ قبول طلبات تدريب شباب الخريجين اليوم.. مجاني و«أون لاين»

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ماهر هنداوي
11:49 ص | الأحد 27 مارس 2022
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

تبدأ وزارة القوى العاملة اليوم الأحد وحتى استيفاء العدد المطلوب، قبول طلبات التدريب المجاني على 3 برامج متخصصة من خريجي كليات الهندسة، الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية، والكليات والمعاهد الفنية تمهيدا لإعدادهم كمدربين والتعاقد معهم، والبدء في التدريب المجاني أونلاين  بالتعاون مع شركة كاد ماسترز.

وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن التدريب سوف يتم في مجالات:

AutoCAD- CAD MASTERS

Fusion360-Sheet Metal - CAD MASTERS

Fusion360-Furniture Design - CAD MASTERS

وأشار إلى أنه على الراغبين في التسجيل للحصول على التدريب الدخول على موقع الوزارة الرسمي عبر الرابط التالي: https://trmom.manpower.gov.eg/

ويشترط في المتقدم أن يكون على علم بأساسيات الرسم الهندسي اليدوي وأن يكون على دراية بأساسيات استخدام الحاسب الآلي.

وأكد الوزير، أن هذا التدريب يأتي في إطار الدور الاستراتيجي في تهيئة القوى العاملة وخاصة الشباب لمواجهة تحديات سوق العمل، لافتا إلى أن الوزارة كانت قد عقدت بروتوكول تعاون مع شركة CADMASTERS العالمية لتدريب الشباب على العديد من البرامج التي تؤهلهم لشغل وظائف المستقبل بما يعمل على تمكينهم ومساهمتهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

 

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.