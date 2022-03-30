في ذكرى وفاته.. تعرف على الفيلم الوحيد الذي جمع عبدالحليم حافظ بيوسف شاهين

عندليب السينما المصرية، الذي يُعد من أهم مطربي السينما المصرية في القرن العشرين، كما تمكن من أن يسرق قلوب محبيه بصوته العذب، وأغانيه القوية، وصوته المميز، فلم يحظ مطرب قط بنجوميته، هو الفنان عبد الحليم حافظ، الذي تحل ذكرى وفاته اليوم 30 مارس.

قدم العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، عددًا كبيرًا من أغانيه المميزة، التي ما زالت في وجدان الجمهور حتى الآن، مثل: «جبار»، و«حبك نار»، و«سواح»، و«بحلم بيك»، و«يا حلو يا أسمر»، و«أبو عيون جريئة»، و«تخونوه»، وغيرهم من الأغاني الشهيرة.

عبد الحليم حافظ يقدم حوالي 23 عملًا سينمائيًا

وبالإضافة إلى أغانيه الناجحة، استطاع الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، أن يدخل عالم السينما، من خلال تقديمه حوالي 23 فيلمًا، وقف من خلالهم أمام جميلات السينما المصرية، كما تعاون أيضًا مع كبار المخرجين، مثل: حلمي رفلة، وحسن الإمام، وصلاح أبوسيف، وحسين كمال، وغيرهم، إلا أنه لم يتعاون مع يوسف شاهين إلا في عمل واحد.

فيلم «فجر يوم جديد» يجمع بين عبد الحليم حافظ ويوسف شاهين

وكان التعاون الوحيد بين الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، والمخرج يوسف شاهين، يتمثل في فيلم «فجر يوم جديد»، إذ قام العندليب الأسمر بوضع المقدمة الصوتية لهذا العمل السينمائي فقط، والتي لم تكن أغنية، ولكنها كانت بضع كلمات بصوت الراحل عبد الحليم حافظ.

فريق عمل فيلم «فجر يوم جديد»

ويُعد فيلم «فجر يوم جديد»، من تأليف سمير نصري، وسيناريو وحوار الكاتب عبد الرحمن الشرقاوي، كما شارك في تقديم هذا العمل السينمائي عدد كبير من نجوم الفن، مثل: سناء جميل، سيف عبد الرحمن، حمدي غيث، سهير البابلي، زوزو ماضي، وغيرهم من الفنانين.