السيسي يشيد بتقدم العلاقات المصرية القطرية: تعزز جهود استقرار المنطقة العربية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثان، وزير خارجية دولة قطر، بحضور السفير سامح شكري، وزير الخارجية، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، إلى جانب علي بن أحمد الكوري، وزير المالية القطري، وعبدالله الخليفي، رئيس جهاز أمن الدولة القطري، والسفير سالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة قطر بالقاهرة.

العلاقات المصرية القطرية

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس السيسي رحب بزيارة وزير الخارجية القطري إلى القاهرة، طالبا نقل تحياته لأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، ومثمنا التقدم الملموس في مسار العلاقات المصرية ـ القطرية، والذي من شأنه أن يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين، ويعزز جهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عن تشرفه بلقاء رئيس الجمهورية، ناقلا للرئيس تحيات الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وحرصه على توطيد العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين بما يعزز الأمن والاستقرار للمنطقة، وكذا تقديره لجهود الرئيس لدفع العمل العربي المشترك والحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي خلال المرحلة الدقيقة الحالية التي تتعاظم فيها التحديات.

ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري

وأوضح المتحدث الرسمي، أنّ اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الرئيس في هذا الخصوص، ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيدا بالدور المهم لدولة قطر في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

وثمّن وزير الخارجية القطري، دور مصر المحوري في المنطقة، باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيدا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية، والدفع قدما بالعمل العربي المشترك.