وكيل «قوى النواب»: السيسي أثلج صدور عمال مصر بإجراءات العلاوة

وجَّهت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برقية شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن توجيهاته بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، والمتعلقة بتعجيل موعد استحقاق زيادة المعاشات لتكون في أول أبريل 2022 بدلا من أول يوليو المقبل.

شهر رمضان تصحبه الحاجة للعلاوات

وأوضحت وكيلة القوى العاملة، أن الرئيس يشعر بالعمال ويحس بمعاناتهم لا سيما ونحن مقبلون على شهر رمضان المعظم، ما يستتبع معه الحاجة الشديدة إلى هذه العلاوة، والتي أتت في توقيت غاية في الأهمية، كي ترفع من المعاناة من موجة التضخم العالمية وأيضا تساعد في الالتزامات الواقعة على العمال أثناء شهر رمضان الكريم.

وأضافت سولاف درويش أن قرار التعجيل بموعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية يؤكد أن الرئيس «يعيش وسط العمال وكأنه واحد منهم» يشعر بما يشعرون، ما أثلج صدور العمال وأدخل البهجة عليهم فى هذا التوقيت الصعب.

منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

ويذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، قد وافقت خلال اجتماعها على بعض المواد في مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، وأدخلت تعديلات بسيطة على صياغة بعض المواد.

وشهد الاجتماع الموافقة على المادة الأولى، والتى تنص على أنه «استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية بالقانون رقم (81) لسنة 2016، يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح الأول من أبريل 2022، وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في أول أبريل 2022، ولا تخلو أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة (37) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو 2023».