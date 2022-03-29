الشهر العقاري: تقليل المستندات المطلوبة والمدة الزمنية لتسجيل العقارات

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إنه جرى تعديل القانون 114 لعام 1946 بما يناسب الجمهورية الجديدة، إذ إن العاملين بالشهر العقاري والمواطنين كانوا يعانون من إجراءات القانون التي فتحت مجالًا للاقتصاد الخفي، وعزوف المواطنين عن التسجيل وإجراء البيع بالعقود العرفية.

ياقوت: 52 اجتماعا وزاريا لتعديل مشروع القانون

وأوضح « ياقوت » في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن القيادة السياسية تبنت مشروع تعديل أحكام القانون 114 لعام 1946، وعقد الشهر العقاري ما يقرب من 52 اجتماعًا مع وزير العدل على مدار عام لمناقشة التعديلات، إلى أن انتصر الشهر العقاري لمصلحة المواطن في اليوم.

نماذج العقارات تشمل جميع المشكلات

وأشار «ياقوت» إلى أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، أعد 16 نموذجا، عن المشكلات التي تواجه العقارات، وكل من لديه عقد مسجل أو لا يمتلك سوى الحيازة فلهما نموذج من النماذج التي أقرتها وزارة العدل اليوم، لافتا إلى أن وزير العدل وجه بأن تكون المستندات المطلوبة في أقل عدد ممكن، وتثبت المعلومات المطلوبة، بل تصل إلى 3 أو 4 مستندات.

ياقوت: 37 يوما سقف زمني لخدمات الشهر العقاري

وأوضح رئيس مصلحة الشهر العقاري، وضع سقف زمني في الشهر العقاري من تاريخ تقديم الطلب حتى نهايته 30 يومًا، وفي حالة الاعتراض على التسجيل تكون المدة 37 يومًا.