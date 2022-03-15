تسليم الدفعة الثانية من سيارات خدمات الشهر العقاري المتنقلة لوزارة العدل

سلمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، 15 سيارة خدمة تكنولوجية مجهزة بالكامل، للعمل كمكاتب شهر عقارى وتوثيق متنقلة، لوزارة العدل، متمثلة فى مصلحة الشهر العقارى، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارات التخطيط والعدل والاتصالات، والمتمثل في توفير وزارة التخطيط سيارات مجهزة مزودة بالأجهزة اللازمة للعمل كمراكز خدمية متنقلة، تعمل كمكاتب شهر عقاري وتوثيق، تقدم خدمات مكاتب الشهر العقاري للمواطن في محل إقامته.

تسليم 35 مركز متنقل إلى وزارة العدل

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عدد المراكز المتنقلة التي تسلمتها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بلغ 35 مركز توثيق متنقل، تستطيع وزارة العدل تشغيلها فى الأماكن المزدحمة، لدعم المكاتب التقليدية أو في المناطق النائية، التي لا توجد بها مكاتب شهر عقاري.

وأكدت «السعيد»، حرص الوزارة بالتعاون مع كل الجهات، للقضاء على التحديات التي تواجه تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، بأعلى قدر من الجودة والسهولة، موضحة أن تلك المراكز، جرى تصميمها بواسطة فريق متميز من مهندسيبن وفنيين الوزارة والتنفيذ، بالتعاون مع الشركات المصرية الوطنية، لتقدم الوزارة بذلك خطوة واعدة فى مجال التحول الرقمي، بمنظومة تتبع أحدث الوسائل التكنولوجية والاتصالات المؤمنة، وأقصى درجات الجودة والرقابة والمتابعة، وبسواعد وعقول مصرية.

تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية

أضافت وزيرة التخطيط، أن تلك المبادرة جاءت استكمالا لجهود ودور الوزارة التخطيط فى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتعاون مع وزارات وجهات الدولة كافة، بأفضل الطرق بكفاءة ويسر، من أجل توفير سبل الحياة الكريمة للمواطن المصري، مع زيادة فاعلية الوسائل التي يمكن استخدامها لهذا الغرض، في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية، بتطوير الخدمات الحكومية ووسائل تقديمها، وفي إطار مبادرة حياة كريمة.