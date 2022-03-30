أبوالغيط يفتتح منتدى الإدارة الحكومية العربية ضمن القمة العالمية للحكومات بدبي

شارك السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء في افتتاح أعمال منتدى الادارة الحكومية العربية، الذي يُعقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي، بالتعاون بين وزارة التطوير الحكومي والمستقبل بدولة الإمارات والمنظمة العربية للتنمية الادارية.

أبو الغيط يشيد بالتجربة الإماراتية لرفع كفاءة الإدارة الحكومية

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن أبوالغيط ألقى كلمة أشاد في مستهلها بالتجربة الإماراتية الناجحة لرفع كفاءة الإدارة الحكومية، وأكد على أهمية الادارة الحكومية باعتبارها قاطرة نجاح لأي مشروع نهضوي، وأشار إلى أنه خلال الازمات يلجأ الافراد إلى الحكومات كما حدث في الازمة المالية العالمية عام 2008 و أزمة كوفيد 19.

أمين الجامعة العربية: الجائحة فرضت على الحكومات إعادة النظر في أولوياتها

وأضاف المصدر أن أبوالغيط أشاد بالدور الذي لعبته الادارة الحكومية في الدول العربية منذ بداية جائحة كوفيد 19، حيث أثبتت نجاحها في الحد من انتشار مخاطر الجائحة.

وقال أبو الغيط أن الجائحة فرضت على الحكومات إعادة النظر في أولوياتها لتطوير سياسات وطنية لبناء القدرات ومجابهة الكوارث.

كما أشار إلى أهمية الاستعداد لمجابهة الأزمات القادمة من خلال الاستشراف و بناء القدرات و المرونة في الأداء و الابتكار.