أبو الغيط يشارك في افتتاح الأسبوع الأول للمناخ بالشرق الأوسط وأفريقيا

شارك السيد أحمد أبوالغيط الامين العام لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين الموافق ٢٨/٣/٢٠٢٢ في افتتاح اسبوع المناخ في الشرق الاوسط وشمال افريقيا بدبي، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات، حيث يعقد هذا الاسبوع للمرة الاولى باستضافة من دولة الامارات العربية المتحدة وبالتعاون مع جامعة الدول العربية وعدد من الشركاء العالميين.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة أن السيد أبو الغيط ألقى كلمة أثنى في مستهلها على إقامة هذا الاسبوع في المنطقة العربية على غرار باقي مناطق العالم لإثراء النقاش حول السبل المثلى لمجابهة مخاطر التغيير المناخي على الدول العربية، اخذا في الاعتبار انها من أكثر المناطق تضررا من الكوارث الطبيعية كالسيول والعواصف الرملية، فضلا عن فترات الجفاف الطويلة التى أدت إلى تدهور الاراضي الزراعية.

وأضاف المصدر أن السيد أبوالغيط أشار إلى البرامج الوطنية والمبادرات المهمة لتسريع وتيرة التحول البيئي في الدول العربية، مشددا على أهمية توفير التمويل اللازم لمعالجة الخسائر والاضرار بوصفها عنصرا هاما من عناصر الاستجابة العالمية لتغير المناخ.

وذكر المصدر أن جامعة الدول العربية قد أطلقت مؤخرا بالتعاون مع عدد من الشركاء تقرير التمويل من أجل مجابهة التغير المناخي، كما تتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لمتابعة تنفيذ الهدف البيئي من أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠.