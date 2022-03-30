خبير اقتصادي: وديعة السعودية توفر احتياجات مصر من العملة الدولارية

قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن تقديم المملكة العربية السعودية وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، سيساعد في القضاء على السوق السوداء للدولار، وتوفير احتياجات مصر من العملة الدولارية.

دعم الاحتياطى من النقد الأجنبي

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تلك الوديعة ستساعد أيضا في دعم الاحتياطي من النقد الأجنبي، مما يساعد في استيراد السلع الاستراتيجية، وخامات الإنتاج والمعدات للمصانع، بالإضافة إلى سداد أي التزامات على الحكومة المصرية في القريب العاجل.

وأشار إلى أنه مع ارتفاع السلع الاستراتيجية، وصل سعر البترول لـ113 دولار للبرميل، والتي بدورها تؤثر على السيولة الدولارية هنا في السوق المحلي، ومع وجود الوديعة السعودية تستطيع الدولة مواجهة ارتفاع الأسعار.

رفع سعر الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما جرى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,75%.

ونجح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحقيق العديد من المكتسبات، على رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية على مدار العامين الماضيين، بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.

وديعة بقيمة 5 مليارات دولار

وأعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، تقديم وديعة بقيمة 5 مليارات دولار، لدى البنك المركزي المصري، وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تأتي الوديعة امتدادا للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين السعودية ومصر، وتأكيدا ‏لعمق ‏العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وشددت الوكالة الرسمية السعودية على عمق الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمرارا من السعودية ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم، في دعم جمهورية مصر العربية ‏الشقيقة.