الإعلامية جاسمين طه زكي تنفي سرقة مجوهراتها: خبر كاذب جملة وتفصيلا

تصدرت الإعلامية جاسمين طه زكي، مُقدمة برنامج «السفيرة عزيزة»، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أثير حول سرقة مجوهراتها بقيمة 15 مليون جنيه، الأمر الذي أثار قلقًا كبيرًَا بين محبيها ومتابعيها، إلا أن الإعلامية كشفت حقيقة هذا الأمر في تصريحات خاصة لصحيفة الوطن.

جاسمين طه زكي: تعرضي للسرقة غير صحيح

ونفت الإعلامية جاسمين طه زكي، ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعرضها للسرقة، أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، قائلة: «خبر كاذب وغير صحيح».

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، نبأ تعرض الإعلامية جاسمين طه زكي، وسرقة مجوهرات بقيمة 15 مليون جنيه، وهو الأمر الذي نفته جملة وتفصيلًا.

سيرة ومسيرة الإعلامية جاسمين طه زكي؟

يذكر أنّ الإعلامية جاسمين طه زكي، إعلامية ومقدمة برامج مصرية، بدأت حياتها المهنية في التليفزيون المصري كمراسلة، ثم مقدمة برامج، منها برنامج «البيت بيتك»، و«صباح الخير يا مصر»، و«أوبرا شوو»، و«ويك إند»، وكذلك شاركت في تقديم برنامج «نادي السينما».

ودرست «طه» الاقتصاد، وحصلت على درجة الماجستير في الإدارة العامة من الجامعة الأمريكية، كما شاركت في تقديم أكثر من مهرجان، من بينهم مهرجان الموسيقى العربية ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

بالنسبة لـ جاسمين طه زكي، لم يكن الإعلام ضمن اهتماماتها، لكنها دخلت هذا المجال بعد أن حاولت والدتها، إقناعها بالعمل كمراسلة في التليفزيون المصري، قبل أن تعمل مساعدة مخرج في الفضائية المصرية، وكان والدها يرغب في أن تعمل بأحد البنوك بعيدًا عن مجال الإعلام، ومع مرور الوقت تحول لأهم وأكبر النقاد لها في حياتها، حسب تصريحات لها في برنامج «معكم» لمنى الشاذلي.