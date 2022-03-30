مدبولي: مستمرون في توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة وبالجودة المطلوبة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، معرض «أهلاً رمضان»، بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل بمحافظة الجيزة، ورافقه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمحاسب محمد إمبابي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

توافر المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مناسبة

وخلال الجولة، أكد الدكتور مصطفي مدبولي أن تضافر جهود أجهزة الدولة المعنية بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والشركات العاملة في قطاع المواد الغذائية التابعة للقطاع الخاص، أسهم في توافر المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مناسبة وعروض مميزة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة

وأجرى رئيس الوزراء حوارا مع عدد كبير من المواطنين رواد المعرض بشأن المنتجات، والذين تقدموا بالتهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، مثمنين جهود الحكومة في توفير السلع الأساسية لهم بأسعار وجودة مناسبة، مؤكدا استمرار جهود أجهزة الدولة من أجل توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة وبالجودة المطلوبة، فضلاً عن التوسع في إقامة المزيد من المعارض والمنافذ في أنحاء الجمهورية تلبية لاحتياجات المواطنين.

وأضاف: هذه الجولة التفقدية لمعرض أهلاً رمضان بالجيزة، تأتي بالأساس للاستماع إلى آراء المواطنين، والتعرف عن قرب على مدى مساهمة ما جرى إقامته من معارض ومنافذ في تلبية مختلف احتياجاتهم، فضلاً عن الاطمئنان على توافر السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة تلبي الاحتياجات خلال شهر رمضان المعظم.

وأشار مدبولي إلى استمرار المعارض والمنافذ لما بعد هذا الشهر الكريم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.

من جانبه، أشار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة إلى أن هذا المعرض الموسع جرت إقامته ليوفر لساكني محافظة الجيزة سلعا ومواد غذائية متنوعة واللحوم المجمدة، والدواجن، والتمور، وياميش رمضان، ومتطلبات واحتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم، بأسعار وتخفيضات كبيرة، وذلك في إطار التوجيهات المستمرة للقيادة السياسية في هذا الصدد، مؤكدا أن جميع السلع متوافرة وبكميات كبيرة.