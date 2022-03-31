رئيس التحرير

محمود مسلم

قرارات جمهورية بتخصيص مساحات من أراضي الدولة لإقامة مشروعات تنموية

كتب:

الوطن
09:37 ص | الخميس 31 مارس 2022
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 111 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 147.14 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ناحية مركز سمسطا بمحافظة بني سويف، لاستخدامها في إقامة منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي.

كما أصدر الرئيس السيسي، القرار رقم 112 لسنة 2022 بإزالة صفة النفع العام عن مساحة 32.31 فدان ناحية مدينة نصر بمحافظة القاهرة، والقرار رقم 113 لسنة 2022 بتخصيص مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات المختلفة.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية.

 

اقرأ المزيد:

توصيات «الشيوخ» لمواجهة زيادة السكان: هيئة مستقلة تتبع الرئاسة

الرئاسة الروسية ترد على وصف بايدن لـ بوتين بـ«الجزار»

الرئاسة تدعو الكاتبة سماح أبو بكر عزت لعرض مشروعها عن الأطفال

رئيس حزب الوفد: ندعم «حياة كريمة».. ونعتزم تقديم مرشح فى انتخابات الرئاسة.. وسنعيد المفصولين بضوابط محددة
بقلم الوطن