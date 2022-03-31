قرارات جمهورية بتخصيص مساحات من أراضي الدولة لإقامة مشروعات تنموية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 111 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 147.14 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ناحية مركز سمسطا بمحافظة بني سويف، لاستخدامها في إقامة منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي.

كما أصدر الرئيس السيسي، القرار رقم 112 لسنة 2022 بإزالة صفة النفع العام عن مساحة 32.31 فدان ناحية مدينة نصر بمحافظة القاهرة، والقرار رقم 113 لسنة 2022 بتخصيص مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات المختلفة.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية.