الرئاسة الروسية ترد على وصف بايدن لـ بوتين بـ«الجزار»

رد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين منذ قليل، على تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن، وصف فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بـ«الجزار» خلال زيارته إلى بولندا، بحسب ما نقلت صحيفة «جارديان» البريطانية، وذلك ضمن آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء «تاس» الروسية، تصريحات للمتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» دميتري بسكوف، قال فيها إن تصريحات الرئيس الأمريكي عن بوتين، تضيق آفاق إصلاح العلاقات بين البلدين.

بايدن يصف الرئيس الروسي بـ«الجزار»

ووصف بايدن، بوتين، بـ«الجزار» خلال زيارة إلى بولندا الدولة الحليفة لكييف والعضو في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وقال إنه غير متأكد من أن روسيا تغير استراتيجيتها في أوكرانيا، على الرغم من التعثر في بعض المناطق، وفق وكالة أنباء «رويترز».

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي بعد لقاء عقده اليوم مع عدد من اللاجئين الأوكرانيين في بولندا الدولة الجارة لأوكرانيا، والذين فروا من الحرب الروسية.

وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل لمناقشة أزمة روسيا وأوكرانيا

في سياق متصل بحرب روسيا وأوكرانيا، أعلن مكتب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الوزير سيتوجه إلى إسرائيل، اليوم، وسيجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في زيارة قد تهيمن عليها مناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا.

ولفتت صحيفة «جارديان» البريطانية، إلى أن «بينيت» يحاول التوسط لإنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المستمرة منذ شهر.

5 مصابين في هجومين صاروخيين على لفيف

في سياق متصل، قال حاكم منطقة لفيف غرب أوكرانيا مكسيم كوزيتسكي، إن خمسة أشخاص أصيبوا في هجوم صاروخي ضربا مدينة لفيف غرب أوكرانيا اليوم.

وطلبت السلطات المحلية من السكان، البحث عن مأوى في أعقاب الانفجارات القوية على مشارف المدينة.

وقال المسؤول الأوكراني في منشور على الإنترنت: «كان هناك هجومان صاروخيان داخل حدود مدينة لفيف».

وكان قد أبلغ في وقت سابق عن 3 انفجارات قوية في الطرف الشرقي من لفيف، وفقا لـ«رويترز».