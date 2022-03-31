«معلومات الوزراء» يلتقي ممثلي المحافظات لمواكبة جهود الدولة نحو التحول الرقمي

تتواصل مساعي الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري، وذلك في إطار إستراتيجية شاملة ومتكاملة أنتهجتها الدولة على مدار الأعوام الماضية، وتماشيا في الوقت نفسه مع رؤية مصر 2030، مستندة في ذلك على استخدام أحدث النظم والأدوات والتطبيقات التكنولوجية، ووفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية من أجل الوصول إلى «مصر الرقمية»، والتي يتم فيها رقمنة الخدمات الحكومية وتبني المعاملات الرقمية.

واتساقا مع توجهات الدولة في هذا الصدد، عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس الموافق 31 مارس، لقاء موسعا مع مديري مراكز المعلومات ودعم القرار بمحافظات الجمهورية المختلفة، وذلك بمقر المركز بالهرم.

وأشار المركز إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار علاقات التعاون والشراكة القائمة بين المركز ووزارة التنمية المحلية، في العديد من المجالات محل الاهتمام المشترك بما يخدم في المقام الأول خطط الدولة المصرية التنموية ويلبي أولوياتها خلال الفترة المقبلة، واتساقا في الوقت نفسه مع إستراتيجية المركز الهادفة إلى دعم قنوات التواصل وتعزيز آليات التعاون مع كل أجهزة ومؤسسات الدولة، وتطوير الخدمات التي يقدمها للجهات الحكومية انطلاقا من إيمان الأطراف المشاركة بأهمية دور كل منهما في تفعيل مفهوم المشاركة والتكامل بين أجهزة الدولة وبعضها البعض، والذي من شأنه تطوير الأعمال والخدمات المقدمة من قبل هذه الأجهزة.

اللقاء تناول بحث ومناقشة سبل وآليات نقل الإمكانيات والخبرات

وأوضح المركز أن اللقاء تناول بحث ومناقشة سبل وآليات نقل الإمكانيات والخبرات التكنولوجية ونظم المعلومات التي يمتلكها المركز في مجال التطوير التكنولوجي إلى محافظات الجمهورية، حيث شهد اللقاء استعراضا تفصيليا شاملا لجهود وخدمات ومنتجات المركز في هذا المجال وما يمتلكه من مقومات وقدرات في هذا الصدد.

وفي السياق ذاته، أكد المركز حرصه على تقديم الدعم اللازم للمحافظات بما يسهم في تحسين كفاءة وفاعلية العمل بها، وتحقيق نقلة نوعية في أداء أعمالها وخدماتها بسهولة ويُسر اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة، وذلك إيمانه منه بأهمية مشاركته ومساهمته الفعالة في دعم ومساندة جهود الدولة نحو التحول الرقمي بكل مؤسسات الدولة وتعظيم قدراتها، وبما يتسق في الوقت نفسه مع توجه الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، نحو الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة وتطويعها لخدمة أهداف ومتطلبات عملية التنمية الشاملة على مستوى كل المحافظات.

أهمية تحقيق الربط والتواصل المستمر

من جهتهم، أعرب ممثلي المحافظات خلال اللقاء عن تقديرهم البالغ لدور مركز المعلومات وما يقدمه من دعم مستمر ونقل خبراته لكل المحافظات لاسيما في المجال التكنولوجي، مؤكدين على أهمية تحقيق الربط والتواصل المستمر بين مراكز المعلومات المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية ومركز معلومات مجلس الوزراء، بما يساعد في النهاية على تحقيق المزيد من التنمية بكل قطاعات الدولة المصرية.