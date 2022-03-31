الحكومة توضح حقيقة رفع الدعم التمويني عن أصحاب المشغولات الذهبية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن اعتماد الحكومة المنظومة الجديدة لدمغ المشغولات الذهبية بالليزر، بهدف حصر مالكي الذهب تمهيدا لرفع الدعم التمويني عنهم، حيث أوضح المركز أنّه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا.

دمغ الذهب بالليزر

وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حسب ما أورد بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه لا صحة لاعتماد الحكومة المنظومة الجديدة لدمغ المشغولات الذهبية بالليزر، بهدف حصر مالكي الذهب تمهيدا لرفع الدعم التمويني عنهم، مُوضحة أنّ منظومة دمغ الذهب بالليزر لا علاقة لها بمنظومة الدعم التمويني، وإنّما تعد عملية تنظيمية تستهدف مواكبة التطور التكنولوجي لمنع عمليات الغش في السوق المحلية، وإحكام الرقابة على هذه الصناعة، بحيث يتم معرفة منشأ كل قطعة ذهب، وتسجيلها على قاعدة بيانات منذ تصنيعها، وحتى بيعها وتناقلها بين العملاء.

وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على انتظام صرف المقررات التموينية لجميع مستحقي الدعم التمويني، وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، دون أي اقتطاع أو انتقاص.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنّها بصدد تنفيذ عملية التشغيل التجريبي لدمغ المشغولات الذهبية باستخدام الليزر، بالتعاون مع كبرى الشركات العاملة في مجال الذهب، للتعرف على المشكلات التي تواجه عملية الدمج ومحاولة تلافيها قبل عملية التشغيل الفعلية، والتي من المقرر أن تبدأ خلال الأشهر المقبلة.

تكنولوجيا صناعة الذهب

ولفتت الوزارة، إلى أنّه جار التطبيق التجريبي لضم الفضة والبلاتين لعملية الدمغ بالليزر خلال الوقت الحالي، بهدف وضع باركود للمعادن الثمينة في مصر، لمواكبة التكنولوجيا العالمية في صناعة وتداول الذهب، ووقف عمليات الغش في السوق المحلية.

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