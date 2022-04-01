سلع تسعى الحكومة لتوطينها في مصر «لتعميق المكون المحلي»

انتهت الحكومة، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، من إعداد قائمة السلع والمنتجات التي يمكن تصنيعها محليًا، وإحلالها كبديل للمنتجات المستوردة، بما يوفر نحو 17 مليار دولار، حال تنفيذ الخطة الحكومية.

وضمت القائمة التي أعدها مركز تحديث الصناعة عددًا واسعًا من القطاعات الإنتاجية، التي قال المركز إنه يمكن تعميق التصنيع المحلي بها، سواء عبر بدء استثمارات جديدة، أو من خلال عمل توسعات استثمارية جديدة للوفاء بمتطلبات السوق المحلية، والاستغناء عن استيراد تلك المنتجات.

الأثاث ومنتجات الأخشاب

على رأس القطاعات الإنتاجية التي حددها المركز، جاء قطاع الأثاث والصناعات الخشبية، حيث كشفت الدراسة أن هناك فرصًا استثمارية قوية لضخ استثمارات جديدة وإجراء توسعات في صناعة «خشب الأبلاكاج»، و«خشب MDF»، باعتبارهما من مدخلات الإنتاج، ونظرًا لاستيراد مصر معظم احتياجتها من الأخشاب.

كذلك شملت القائمة قطاع الصناعات الطبية والدوائية، حيث أكدت الدراسة حاجة مصر لضخ استثمارات جديدة لإنتاج أدوية الأورام، والمواد الخام الدوائية، حيث تستورد مصر أغلب احتياجتها من تلك السلع، فضلاً عن الحاجة لضخ استثمارات جديدة في تصنيع وإنتاج الكواشف التشخيصية والمعملية، بجانب مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة.

الصناعات الغذائية

وفي قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، قالت الدراسة إن هناك فرصًا لعمل توسعات في إنتاج المحضرات الغذائية، ومنتجات الألبان، والنباتات والزيوت الطبية والعطرية، والتمور منتجاتها، والبصل المجفف والفواكه المجففة. كما أكدت الدراسة حاجة مصر لعمل توسعات في قطاع الصناعات النسيجية عبر إجراء توسعات في إنتاج خيوط الغزل الصناعية، والأقمشة، فضلاً عن زيادة الاستثمارات في قطاع صناعات الطباعة والتغليف، عبر زيادة إنتاج ورق الكتابة والطباعة، ولب الورق، والعبوات المعقمة، وألواح الطباعة.

وفي قطاع الصناعات الكيماوية أشارت دراسة «تحديث الصناعة» إلى أهمية ضخ استثمارات جديدة في إنتاج قطاع الغيار المطاطية للمركبات، وإجراء توسعات في إنتاج البولي بربلين، والبولي فينيل، والمطاط الصناعي، والراتنجات البلاستيكية، والإطارات، وأحبار الطباعة.

مواد البناء والصناعات المعدنية

أما في قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية، فأكدت الدراسة ضرورة إجراء توسعات واستثمارات جديدة في إنتاج ألواح الصلب المعدنية، والصاج المقاوم للصدأ، والمسامير والصواميل، والزوايا والقطاعات، بينما أوضحت أن هناك فرصًا هائلة في قطاع الصناعات الهندسية عبر ضخ استثمارات وتوسعات جديدة في إنتاج الهواتف المحمولة، وخلايا الطاقة الشمسية، والمحركات الكهربائية، والتابلت، والجرارات الزراعية، ومضخات السوائل، و«فلاتر» الزيت والبنزين.