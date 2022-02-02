مدبولي: الدولة تسعى لتعميق الصناعة المحلية وترحب بالاستثمارات الخارجية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة لديها توجّه قوي لدعم تعميق الصناعة المحلية وقدرات المصنّعين في مصر، والترحيب بالاستثمارات الخارجية لقطاعات الصناعات المختلفة، والتي تخدم الاقتصاد المصري، خصوصا أنّ عدد السكان يتخطى 100 مليون نسمة، وبالتالي مصر سوق واعد وجاذب للاستثمار.

توجيهات رئاسية بدعم قطاع الصناعة

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أنّ قطاع الصناعة يستلزم وقتا زمنيا كبيرا لبدء الإنتاج، لكن الخطوات الإجرائية والقواعد والقوانين التي وضعتها الدولة والحكومة المصرية بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم قطاع الصناعة، بدأت تؤتي بثمارها عام 2021.