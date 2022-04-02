ساعات وينطلق أول أذان لصلاة الفجر في محافظة القليوبية، وترتفع أصوات المؤذّنون في المساجد بالأذان، ويؤدي الآلاف من أهالي المحافظة صلاة الفجر في المساجد المختلفة، في أول أيام شهر رمضان المبارك، اليوم، وفقاً لما أعلنته الإفتاء بعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر اليوم السبت أول أيام شهر رمضان، ومواقيت الصلاة بالقليوبية وساعات الصوم في غرة الشهر الكريم في إطار خدماتها لقرائها.

إمساكية رمضان القليوبية

وبحسب إمساكية في محافظة القليوبية لمواقيت الصلاة فإن موعد أذان الفجر اليوم في المحافظة سيكون كالتالي :

صلاة الفجر اليوم السبت عند تمام الساعة 4:15 ص

الظهر 11:59 ص.

العصر3:31 م.

المغرب 6:15 م.

والعشاء في تمام الساعة 7:34 م.

ساعات الصوم القليوبية

وتشهد مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر، اليوم في محافظة القليوبية وصول ساعات الصيام في المحافظة خلال 1 رمضان 1443 السبت الموافق 2 أبريل 2022، إلى 14 ساعة و19 دقيقة، إذ إن موعد الإفطار 6:15 م، وموعد الإمساك 3:55 ص.

استعداد أوقاف القليوبية لاستقبال شهر رمضان

في سياق متصل، وزعت مديرية أوقاف القليوبية الأئمة على المساجد ونشرت التعليمات الخاصة بأداء صلاة التراويح وصلاة المغرب والفجر والضوابط اللازمة كما نبهت على تواجد الأئمة المختصين.