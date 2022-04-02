حكم نهائي بفصل طالب ثانوي: «اعتدى على مُدرسه وتسبب في وفاته بسكتة قلبية»

أصدرت المحكمة الادارية العليا شهادة أيدت بها الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة القاضى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار مديرية التربية والتعليم بالبحيرة إدارة بندر كفر الدوار التعليمية بفصل الطالب «أحمد أ م ا م» بالفصل الثالث الثانوى بمدرسة البيضا التجارية المتقدمة قسم تأمينات فصلاً نهائياً وعدم التحاقه بأى من مدارس الجمهورية لقيامه بضرب أستاذه «عادل ر خ» معلم اللغة الفرنسية بالمدرسة ما أدى لسقوطه على الأرض وموته بالسكتة القلبية فى الحال.

وحمّلت المحكمة المسئولية لإدارة المدرسة وإدارة بندر كفر الدوار التعليمية لعدم إبلاغهما النيابة العامة بالجُرم الجنائى للطالب، ما أفلته من العقاب من إزهاق روح إنسان .

بداية واقعة اعتداء الطالب على مُدرسه

وذكرت المحكمة إلى أن الثابت بالأوراق أن الطالب «أحمد أ م ا م» بالفصل الثالث الثانوى بمدرسة البيضا التجارية المتقدمة قسم تأمينات قام بضرب أستاذه «عادل ر خ» معلم اللغة الفرنسية بالمدرسة فسقط على الأرض ومات بالسكتة القلبية فى الحال.

المحكمة: هم برفع المنضدة على مُدرسه إثر مشادة بينهما

واضافت المحكمة، وتعدى بالألفاظ البذيئة النابية التى تخدش الحياء والسباب والشتائم القبيحة على أستاذه وسب له الدين وهمَ برفع المنضدة عليه إثر مشادة بينهما، بسبب عدم امتثال الطالب لتعليمات أستاذه، ومن هول المفاجأة خرج المدرس من الفصل متجها لإدارة المدرسة فتابعه الطالب وهو مستمر فى عدوانه الاَثم خارج الفصل أيضا، ولم يصدق الأستاذ نفسه بأن تلميذه يعتدى عليه بأبشع العدوان اللفظى فلم يتمالك نفسه من قسوة تصرف تلميذه فسقط على الأرض ومات بالسكتة القلبية فى الحال بعد نقله إلى مستوصف التأمين الصحى بالبيضا.

وأوضحت المحكمة أن هذا ما أكده التقرير الطبى المرفق وأكدته التحقيقات التى أجرتها جهة الإدارة، وما اطمأنت إليه المحكمة لأقوال ممن شهدوا الواقعة، وإذ أصدرت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة قرارها بفصله نهائيا فإن هذا القرار يكون متفقا وحكم القانون ودونما الاعتداد بقرار وزير التربية والتعليم الذي جعل عقوبة اعتداء الطالب على أستاذه توقفه عن الدراسة لمدة أسبوعين وتطرحه المحكمة جنباً.