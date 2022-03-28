مجلس الدولة يطالب المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد بتحديد مواعيد المقابلات

أصدر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس المجلس، اليوم، بيانا؛ بشأن المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد بالمجلس، والملتحقين بكلية الشرطة شعبة القانون.

بيان مجلس الدولة

وقال المجلس في بيانه: «على الخريجين والخريجات دفعـة 2021، والمتقدمين لوظيفـة مندوب مساعد بمجلـس الدولة، والملتحقين بأكاديمية الشرطة شعبة القانون، الذين تخلفـوا عـن الموعـد الأصـلي للمقابلة الشخصية للمجلـس الخـاص، التواصل مع إدارة المجلس لتحديد موعـد آخـر مناسب للمقابلة خلال فترة إجازتهم».